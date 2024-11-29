 سيدات طائرة الأهلي يفوز على سموحة ببطولة الدوري - بوابة الشروق
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سيدات طائرة الأهلي يفوز على سموحة ببطولة الدوري

علي البحيري
نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 6:41 م | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 6:41 م

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على سموحة في بطولة الدوري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

‏‎‏‎وأقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-14، وتفوق سموحة في الشوط الثالث بنتيجة 23-25، وحسم الأهلي الشوط الرابع واللقاء بنتيجة 25-18.

‏‎وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 بمسابقة الدوري.


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