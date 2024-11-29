سيدات طائرة الأهلي يفوز على سموحة ببطولة الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على سموحة في بطولة الدوري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

‏‎‏‎وأقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-14، وتفوق سموحة في الشوط الثالث بنتيجة 23-25، وحسم الأهلي الشوط الرابع واللقاء بنتيجة 25-18.

‏‎وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 بمسابقة الدوري.