4 عروض عالمية شهدها اليوم الخامس من مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25، هي: "غربة" لجارزي زون من بولندا، و"قبيلة المالفيني" لدانييللي فرانسيسك من فرنسا، و"ليزا الفقيرة" لمارك روزوفيسكي من روسيا، و"حدود تونس" لأنادورا دورنو، وهو إنتاج مشترك بين تونس وإيطاليا.

ذلك بالإضافة إلى عرضين من برنامج المسابقة الرسمية، هما: "يا طالعين الجبل" لعبد السلام قبيلات من الأردن، و"كيف نسامحنا؟" لمحمد العامري من الإمارات، وعرضين من قسم العروض العربية والإفريقية، هما:"آيس دريم" لوليد عمر الألفي من السودان، و"ترانزيت طرابلس" لكارولين حاتم من لبنان.

كما نظمت مائدة مستديرة بعنوان "مسرح الإدماج : التعبير والعلاج"؛ لمناقشة تأثير المسرح على تطوير مهارات الأفراد، وتعزيز إدماجهم في المجتمع، سواء كانوا مشاهدين أو مؤديين على الخشبة.

واختتمت جلسات الندوة الفكرية الدولية "المسرح والإبادة والمقاومة : نحو أفق انسي جديد"، التي استمرت على مدار 3 أيام، وتناولت قضايا إنسانية معاصرة برؤى متقاطعة من فلسطين إلى جنوب إفريقيا.

وأقيمت ورشة "التمثيل التفاعلي" بإشراف البروفيسور بيتر بارلو، والتي ركزت على تقنيات التفاعل بين الممثل والجمهور، وكيفية دمج العناصر المسرحية، لتكوين تجربة فنية حية ومؤثرة.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تنعقد في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج محمد منير العرقي، وتحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".