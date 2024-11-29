تقرير: بريطانيا توقع اتفافية مع العراق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أمس، إن بريطانيا وقعت مع العراق اتفاقية مهمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين وتبادل المعلومات المخابراتية حول الجماعات الإجرامية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه بموجب هذه الاتفاقية، التزم العراق بتعزيز تعاونه لاستعادة المهاجرين الذين دخلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يعني إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى العراق بشكل أسرع من خلال التعاون الوثيق بين سلطات البلدين في كل ما يرتبط بتسريع إثبات هوية المعنيين بالأمر.

وقالت "التايمز" إن بريطانيا ستمول مجهودات العراق لتعزيز قدرته على التعامل مع المهاجرين العائدين إلى البلاد، والبرامج التي تساعد على إدماجهم في المجتمع.

واشارت الصحيفة إلى أن لندن لطالما كافحت لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى العراق، مؤكدة أنهم من بين أعلى الجنسيات الذين يدخلون إلى البلد بشكل غير شرعي.

وأوضحت أن عدد المهاجرين العراقيين شكل هذا العام سابع أكبر جنسية تعبر قناة المانش في قوارب صغيرة للدخول إلى بريطانيا، بما مجموعه 1624 مهاجرا بحلول سبتمبر الماضي.

وأكدت أن لندن ستمول حملة إعلانية في جميع أنحاء العراق لمواجهة المعلومات المضللة والأساطير التي ينشرها مهربو البشر عبر الإنترنت لتشجيع الناس على دفع آلاف الجنيهات الأسترلينية لهم للهجرة إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.