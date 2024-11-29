الخارجية الإيرانية تحذر من إعادة تفعيل الجماعات التكفيرية في سوريا

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على تطورات اليومين الماضيين في سوريا، وقال، إنّه يحذّر من إعادة تفعيل الجماعات الإرهابية-التكفيرية في سوريا، ويطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشار بلاء الإرهاب في المنطقة.

ووفق وكالة تسنيم الدولية للأنباء أدان بقائي بشدّة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، معتبرًا "تحرّكات الجماعات الإرهابية في سوريا خلال اليومين الماضيين جزءًا من المخطّط الشيطاني للكيان الإرهابي الصهيوني وأمريكا لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا".

وشدّد على" ضرورة يقظة وتنسيق دول المنطقة، خصوصًا جيران سوريا، لاحباط هذه المؤامرة الخطيرة".

وقدم بقائي"التهنئة والتعزية باستشهاد المستشار العسكري الإيراني العميد كيومرث (هاشم) بورهاشمي، في المواجهة مع الجماعات الإرهابية في ريف حلب"، مؤكدا على استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب السوري في مواجهتهم الحاسمة للجماعات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.





