أصيب طاقم إسعاف فلسطيني، مساء السبت، بقنبلة غاز أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل 12 فلسطينيا قرب القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طاقم إسعاف تابعا لها نُقل إلى المستشفى بعد إصابته "بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بمدينة طوباس".

ولليوم الرابع يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بمحافظة طوباس، وبينما انسحب من بلدة طمون ومخيم الفارعة، ما زالت قواته داخل المدينة.

وخلال أربعة أيام تعاملت الطواقم الطبية مع أكثر من 166 إصابة نتيجة اعتداء بالضرب، نقل حوالي 60 منها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما سجل نادي الأسير حوالي 200 حالة احتجاز، أفرج الاحتلال عن معظمهم في وقت سابق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي حدث منفصل وسط الضفة، قالت وكالة "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 12 شابا من "تجمع معازي جبع" شمال مدينة القدس.

وأضافت أن "جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات واسعة في التجمع المذكور عقب توتر شهدته المنطقة إثر محاولة مجموعات من المستوطنين اقتحامه".

وزادت أن "قوات الاحتلال اقتحمت التجمع بشكل مفاجئ، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش، قبل اعتقال الشبان، في وقت يعاني فيه الأهالي من ضغوط متواصلة واقتحامات متكررة تستهدف وجودهم في المنطقة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفًا آخرين.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 69 ألفا شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.