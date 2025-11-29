المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت الدورة الثانية والعشرون للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش اليوم الجمعة في المغرب والتي تستمر حتى السادس من ديسمبر بمشاركة أكثر من 80 فيلما من 31 دولة.

تضمن حفل الافتتاح التعريف بلجنة التحكيم التي يرأسها هذا العام المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي بونج جون هو، كما جرى استعراض الأفلام المشاركة في المهرجان، بحسب وكالة رويترز.

وكرم المهرجان في الافتتاح الفنان حسين فهمي الذي حظي بتصفيق طويل من الحاضرين بقصر المؤتمرات بعدما قدمته على المسرح زميلته الفنانة يسرا.

وأبدى فهمي سعادته بالتكريم قائلا: "هو شرف كبير لي، وسعيد بتواجدي في مدينة مراكش، هذه المدينة الساحرة التي صورت فيها فيلما من أوائل أفلامي.. فيلم دمي ودموعي وابتسامتي مع النجمة الجميلة نجلاء فتحي".

وتطرق فهمي للحديث عن السينما المغربية قائلا: "السينما المغربية كان دائما لها بريقها وسحرها، شاهدت كثيرا من الأفلام المغربية لأصدقائي الكثيرين من صناع السينما الذين أتواجد بينهم اليوم.. شرف كبير لي أن أكون من ضمن المكرمين هذه الليلة".

ويكرم المهرجان في هذه الدورة أيضا الممثلة والمخرجة الأمريكية جودي فوستر، والمخرج والسيناريست المكسيكي جيرمو ديل تورو، والممثلة المغربية راوية.

تشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 13 فيلما من بينها فيلم (خلف أشجار النخيل) للمخرجة المغربية مريم بن مبارك، وفيلم (عائشة لا تستطيع الطيران) للمخرج المصري مراد مصطفى، وفيلم (سماء بلا أرض) للمخرجة التونسية الفرنسية أريج السحيري.

وفي قسم "العروض الاحتفالية" يترقب جمهور المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري (الست) عن قصة حياة الفنانة أم كلثوم، من إخراج مروان حامد وبطولة منى زكي.

كما يعرض هذا القسم أحدث أفلام الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين بعنوان (صوفيا) من بطولة جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك.

ويعرض قسم "العروض الاحتفالية" أيضا فيلمي (فلسطين 36) للمخرجة آن ماري جاسر و(زنقة مالقة) للمخرجة المغربية مريم توزاني.

وبجانب العروض السينمائية، يواصل المهرجان تنظيم "ورشات الأطلس" التي انطلقت لأول مرة عام 2018 بهدف تطوير صناعة السينما ودعم المواهب. ويشرف عليها هذا العام المخرج الروماني كريستيان مونجيو.