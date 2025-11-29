سيرينو يقود هجوم كايزر تشيفز أمام الزمالك في الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كايزر تشيفز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن المصري المتصدر الذي خاض مباراة الجولة الثانية.

بينما يحتل فريق كايزر تشيفز المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن زيسكو يونايتد الزامبي الذي خسر مباراة الجولة الثانية أمام ضيفه المصري أمس الجمعة بنتيجة (3-2).

وجاء تشكيل كايزر تشيفز على النحو التالي:

حراسة المرمى : براندون بيترسن.

خط الدفاع: ألتون كيوينيكا – إيناسيو ميجيل – برادلي جروس.

خط الوسط : سيبونجسيني مثيثوا – ليبو هانج مابو – بولي ممودي - مدودوزي شبابالا.

خط الهجوم : لياندرو سيرينو – إيتوزا إيجودارو -ديلان سولومونز.