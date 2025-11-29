الطيران المدني الكويتي: إنهاء التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنية على طرازات إيرباص 320

طمئن الطيران المدني الكويتي، اليوم السبت، جميع المسافرين بأن شركات الطيران التابعه لدولة الكويت قد استكملت كل التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنية على طرز إيرباص 320 المرتبطة بسلامة الطيران على هذا الطراز.

‏ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي للطيران المدني عبدالله الراجحي، في تصريح صحفي: "بناءً على التعميم الفني الصادر عن شركة إيرباص والخاص بضرورة إجراء تحديثات إلزامية على عدد من الأنظمة التقنية المرتبطة بسلامة الطيران في طراز إيه320، فإننا تود أن نوضح للرأي العام أن هذه التحديثات تأتي ضمن الإجراءات الإلزامية الهادفة إلى تعزيز ورفع مستوى السلامة التشغيلية لهذا الطراز الذي يُعد من أكثر الطائرات استخدامًا في العالم".

‏وأضاف أن تنفيذ هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأخير محدود أو إعادة جدولة بعض الرحلات خلال الفترة القادمة.

‏وأشار الراجحي، إلى أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تظل الأولوية القصوى للهيئة، وأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات هو جزء أساسي من الجهود المستمرة للحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة في قطاع الطيران المدني.