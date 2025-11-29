رئيس جامعة كفر الشيخ يطلق فعاليات المهرجان الرياضي

أطلق الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 29/11/2025، فعاليات المهرجان الرياضي لجامعة كفر الشيخ الأهلية للعام الجامعي 2025 / 2026، بحضور الدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، وسط أجواء من الحماس والبهجة بين الطلاب المشاركين.

وتشهد الفعاليات، تنظيم مسابقات متنوعة في العديد من الالعاب الرياضية، تعكس حرص جامعة كفر الشيخ الأهلية على تعزيز اللياقة البدنية، ودعم المواهب الرياضية، وتنمية روح التعاون والانتماء بين الطلاب.

وخلال الفعاليات، أكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية؛ لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطالب أكاديميًا وبدنيًا، والمهرجان الرياضي يأتي ضمن رؤية الجامعة لصقل مهارات الطلاب واكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم.

وأشاد بتنظيم المهرجان، موجهًا الشكر لجميع القائمين على الإعداد والتنفيذ، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ الأهلية ستواصل دعم الأنشطة التي تصنع جيلًا قادرًا على مواجهة التحديات وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المهرجان الرياضي.

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تسعى إلى تقديم نموذج متميز في الأنشطة الطلابية يواكب المعايير الحديثة في بناء القدرات.

وأوضح أن الاهتمام بالرياضة جزء أصيل من استراتيجية الجامعة الأهلية في دعم شخصية الطالب المتكاملة، ونحن نعمل دائمًا على توفير الفرص التي تشجع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة، ومنها هذا المهرجان الذي يعد فرصة لإبراز المواهب وتعزيز العمل الجماعي.