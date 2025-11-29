سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن هناك أولوية كبيرة لإنقاذ الأندية الشعبية وسط المعاناة الشديدة من الأزمات المالية خلال السنوات الأخيرة.

صرح دياب خلال استضافته عبر قناة النهار "نريد إنقاذ الأندية الشعبية في مصر من شبح الهبوط، وناد مثل الإسماعيلي يحتاج لدخول مستثمر من أجل تطويره ووضعه في الحجم الذي يليق به وجماهيره".

أضاف "في حالة وجود شركة ومستثمر شكل الفريق وقطاع الناشئين سيختلف".

وشدد "الهبوط سيطبق هذا الموسم مهما كانت الأندية التي ستهبط وسيتم تطبيق القرار الذي تم اتخاذه في بداية الموسم".

وأشار في ختام تصريحاته بهذا الصدد "كل الأندية وقعت على تطبيق الهبوط ولن يتم التراجع عن القرار".

يذكر أن بطولة الدوري هذا الموسم تقام بمشاركة 21 فريقا بسبب إلغاء الهبوط بنهاية الموسم الماضي 2024-2025.