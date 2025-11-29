 أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم - بوابة الشروق
السبت 29 نوفمبر 2025 4:44 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم


نشر في: السبت 29 نوفمبر 2025 - 3:55 ص | آخر تحديث: السبت 29 نوفمبر 2025 - 3:55 ص

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن هناك أولوية كبيرة لإنقاذ الأندية الشعبية وسط المعاناة الشديدة من الأزمات المالية خلال السنوات الأخيرة.

صرح دياب خلال استضافته عبر قناة النهار "نريد إنقاذ الأندية الشعبية في مصر من شبح الهبوط، وناد مثل الإسماعيلي يحتاج لدخول مستثمر من أجل تطويره ووضعه في الحجم الذي يليق به وجماهيره".

أضاف "في حالة وجود شركة ومستثمر شكل الفريق وقطاع الناشئين سيختلف".

وشدد "الهبوط سيطبق هذا الموسم مهما كانت الأندية التي ستهبط  وسيتم تطبيق القرار الذي تم اتخاذه في بداية الموسم".

وأشار في ختام تصريحاته بهذا الصدد "كل الأندية وقعت على تطبيق الهبوط ولن يتم التراجع عن القرار".

يذكر أن بطولة الدوري هذا الموسم تقام بمشاركة 21 فريقا بسبب إلغاء الهبوط بنهاية الموسم الماضي 2024-2025.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك