جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية شرقي مدينة غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عمليات نسف لمنازل مواطنين شرقي مدينة غزة، ضمن المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع.

وقال مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية فجرت عددا من المباني السكنية في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات عنيفة تردد صداها في أنحاء واسعة من المدينة.

وأضاف الشهود، أن أعمدة دخان كثيفة شوهدت تتصاعد من مواقع التفجير، فيما وردت إفادات عن سقوط شظايا النسف في عدة أحياء بمدينة غزة نتيجة شدة القصف.

ومؤخرا، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه البري والبحري والجوي على أنحاء متفرقة من غزة، تقع ضمن المناطق التي يحتلها.

ووفق شهود عيان ومراسل الأناضول، طال القصف المناطق الشرقية من مدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا (شمال) والمناطق الشرقية من مخيم البريج (وسط)، ومدينة رفح، وبلدتي القرارة وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس (جنوب).

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حماس، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر الماضي، نحو 497 خرقا، وقتلت أكثر من 342 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت الماضي.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.