مكتب الأمن الوطني بهونج كونج يدين نشر المعلومات المضللة حول حريق الأبراج السكنية

أدان مكتب حماية الأمن الوطني في هونج كونج، انتشار المعلومات الكاذبة والانتقادات التي طالت جهود الإنقاذ في أعقاب حريق الأبراج السكنية، بمجمع وانج فوك كورت السكني في الضواحي الشمالية للمدينة، بعد ظهر الأربعاء الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان نشره المكتب على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت.

ونقلت بلومبرج، عن البيان القول، إن جميع مستويات الحكومة والمجتمع توحدت في مواجهة الحريق بمجمع وانج فوك كورت.

وأشاد المكتب بحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لقيادتها وجهود الإغاثة في التصدي للكارثة.

وقال البيان، إن السلطات تتعهد باتخاذ إجراء قانوني صارم ضد من يعطلون النظام أو يعرضون الأمن الوطني للخطر.

ودعا المكتب المواطنين إلى البقاء في حالة يقظة، ودعم جهود التعافي، ومساعدة المتضررين لحين عودتهم إلى الحياة الطبيعية.