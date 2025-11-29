الأهلي يجهز تقريرا لمنتخب المغرب بشأن إصابة بن شرقي

يجهز نادي الأهلي تقريرا طبيا بشأن حالة مهاجمه أشرف بن شرقي لتسليمه للجهاز الفني لمنتخب المغرب الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

أوضح أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي أن بن شرقي شكا من آلام في أسفل عضلة الفخذ خلال مباراة الجيش الملكي المغربي التي انتهت بالتعادل 1-1، مساء الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا.

أضاف جاب الله أن الجهاز الطبي للأهلي سيجري فحصا طبيا على اللاعب المغربي إضافة إلى أشعة بعد عودة الفريق من العاصمة الرباط، مشيرا إلى أنه بصدد إعداد تقرير طبي شامل لتسليمه لمنتخب المغرب.

ولم يكمل أشرف بن شرقي مباراة الأهلي والجيش الملكي على ملعب مولاي الحسن، أحد الملاعب المستضيفة لكأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

أما منتخب المغرب للمحليين بقيادة مدربه طارق السكتيوي، سيفتتح مشواره في كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة جزر القمر ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا السعودية وسلطنة عمان.

وبتعادله في الرباط، ضمن الأهلي بهذا التعادل صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الذي تعادل مع شبيبة القبائل بدون أهداف في الجزائر، مساء الجمعة.

أما فريق الجيش الملكي فقد حقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز بنتيجة 0-1 في تنزانيا.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة، سيلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز، بينما يلعب الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل.