أحمد الشرع: حلب كانت بالنسبة لنا بوابة دخول سوريا بأكملها

• الرئيس السوري أحمد الشرع قال في كلمة بذكرى تحرير المدينة إن "اليوم ليس مجرد احتفال بحلب فحسب بل عنوان لتاريخ جديد يرسم لسوريا بأكملها والمنطقة برمتها"

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، إن مدينة حلب (شمال)، كانت بالنسبة إلى الثوار "بوابة دخول سوريا بأكملها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها من مدينة حلب، خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الأولى لتحريرها من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما نقلته

وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومنذ الخميس، يحتفل السوريون بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر 2024، والتي أدت إلى إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوما.

وكانت حلب من أوائل المدن التي تحررت حينها، باعتبار أن "ردع العدوان" انطلقت من ريفها الغربي، قبل أن يعلن رسميا تحريرها مطلع ديسمبر 2024.

وقال الشرع بكلمته التي نقلت "سانا" مقتطفات منها: "من أسوار حلب رأينا الشام قد حُررت، فحلب كانت بالنسبة لنا البوابة لدخول سوريا بأكملها، وبعد أن كسر قيد حلب حررت السجون، وعادت البسمة لوجوه الأطفال".

وأضاف أنه "في مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد، ومع ولادتها ولدت سوريا بأكملها، وفي مثل هذه اللحظات كان يكتب تاريخ جديد لسوريا بأكملها، من خلال حلب وقلعتها الشامخة".

وأشار إلى أنه "في مثل هذه اللحظات كانت الساعات الأولى لدخول مدينة حلب التي خسرنا على أسوارها الكثير، وضحى لأجلها الشعب، وسالت سيول من الدماء حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".

الرئيس السوري شدد على أن "المشوار قد بدأ بالفعل منذ اللحظة الأولى لتحريرها (حلب)، وسنعمل جميعاً بكل جهد لبناء سوريا من جديد".

ولفت إلى أنه "بعد أن حُررت حلب عاد الأمل للأمة بأكملها بعودة سوريا إلى أحضانها، فاليوم ليس مجرد احتفال بحلب فحسب بل عنوان لتاريخ جديد يرسم لسوريا بأكملها، والمنطقة برمتها".

وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية، بأن الشرع وصل مدينة حلب "للقاء الفعاليات المدنية والعسكرية في ذكرى التحرير".

وأضافت أن اللقاء تضمن "كلمة للرئيس، بارك فيها لأهالي حلب تحرير مدينتهم، وتحدث عن خطة العمل التي وضعت من أجل المعركة، وتحدث عن ضرورة تضافر الجهود لإعادة بناء حلب"، بينما لم تذكر القناة تفاصيل الخطة التي تحدث عنها الشرع.

كما تضمن اللقاء نقاشا بشأن "الوضع الداخلي والخارجي والسياسي والاقتصادي".

ونقلت القناة عن الشرع قوله: "دخلنا حلب بعد أن حاول الجميع إبعاد أنظاري عنها بسبب صعوبتها العسكرية".

وأضاف: "بذلنا جهدا كبيرا قبل معركة حلب التي شارك فيها كل أبناء المنطقة المحررة".

وانتهت معركة "ردع العدوان" في 8 ديسمبر 2024، حينما تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكم هذه العائلة عيدا وطنيا في كافة أنحاء البلاد.