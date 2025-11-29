تلتزم المستويات السياسية الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، الصمت تجاه حادثة تبادل إطلاق النار الخطيرة التي وقعت في جنوب سوريا، وأصيب خلالها 6 جنود من جيش الاحتلال، في واقعة وصفتها الأوساط الأمنية بأنها قابلة للتطور سريعًا إلى تصعيد عسكري واسع.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن الحادثة وقعت خلال اشتباك بين قوة إسرائيلية ومسلحين في منطقة بيت جن السورية، على بعد 11 كيلومترًا من الحدود، وذلك في إطار عملية مبنية على معلومات استخبارية استهدفت اعتقال عناصر من "الجماعة الإسلامية" قالت إسرائيل إنهم كانوا يخططون لعمليات ضدها.

وانتهى الاشتباك بمقتل عدد من المسلحين واعتقال آخرين، بينما أُصيب الجنود الإسرائيليون الستة، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، بينما تحدثت مصادر سورية عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا في تبادل النار.

ورغم خطورة الحادثة واحتمالات تدحرجها إلى أزمة سياسية - أمنية، لم يُصدر نتنياهو أي بيان، كما امتنع وزير الجيش يسرائيل كاتس عن التعليق، على غير عادته في نشر مواقفه عبر منصات التواصل.

وترى تقديرات إسرائيلية أن الصمت مرتبط برغبة نتنياهو في عدم إغضاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يدفع باتجاه تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا ضمن مبادرته لتحقيق "سلام إقليمي".

كما تخشى تل أبيب- بحسب التقارير- من استفزاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل انخراط أنقرة المتزايد في الساحة السورية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل فوجئت استخباراتيًا بتطورات الحادث، وسط مخاوف من احتمالات تسريب معلومات عن تحرك القوة الإسرائيلية أو تهاون النظام السوري في مواجهة مجموعات مسلحة كحماس والجهاد الإسلامي العاملة داخل سوريا.

مصادر أمنية إسرائيلية قالت إن النظام السوري كان على علم بالبنية المسلحة في بيت جن لكنه "اختار عدم التحرك ضدها".

وأفادت التقارير بأن إسرائيل نقلت رسائل شديدة اللهجة إلى دمشق، مؤكدة رفضها السماح بتمركز أي قوى معادية قرب الحدود، ومشددة على أن الوضع في سوريا غير مستقر ولا يسمح بأي اتفاقات.

وأضافت المصادر أن الحادثة "تؤكد ضرورة عدم الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، خصوصًا جبل الشيخ".

ورغم ذلك، لم تُسجل مشاورات أمنية- سياسية عاجلة عقب الحادث، إذ واصل وزير الجيش برنامجه اليومي كالمعتاد، وشارك حتى في مراسم خاصة بمدينة الرملة.

وخلال المناسبة، دعا كاتس إلى "الدعاء لجنود الجيش الإسرائيلي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وتبقى الأوساط الأمنية في إسرائيل قلقة من تداعيات الحادثة واحتمالات انتقال السجال الميداني في سوريا إلى جبهة أكثر اتساعًا، في ظل غياب أي موقف رسمي من القيادة السياسية حتى الآن.