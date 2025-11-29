سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد فريق بيراميدز من رحلة زامبيا بالفوز على فريق باور ديناموز بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى بيراميدز مساء اليوم السبت، مع ديناموز ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وكان بيراميدز قد انتصر في الجولة الأولى بنتيجة 3-0 على ريفرز يونايتد.

وسجل محمد رضا بوبو الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني من المباراة، ليحصد الفريق السماوي الفوز الثاني على التوالي.

أما فريق باور ديناموز فتلقى الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام نهضة بركان بنتيجة 3-0.

نهضة بركان أيضا انتصر بفارق هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات ضد فريق ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، يصل بيراميدز للصدارة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريق نهضة بركان المغربي، إلا أن الفريق السماوي يتصدر بفارق الأهداف، أما باور ديناموز وريفرز دون رصيد من النقاط.

وفي نفس الوقت، تعادل فريق الترجي مع بترو أتلتيكو بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية أيضًا.