رئيس القومي للبحوث الفلكية ينفي تعرض مصر لزلزال اليوم: مجرد ترند

نفى الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مصر لزلزال اليوم، مؤكدًا أنه «لا أساس له من الصحة».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن المتداول يرجع إلى «ترند» أطلقه أحد مستخدمي تلك المواقع، ما أدى إلى انتشاره بصورة كبيرة.

وفي سياق آخر، تحدث عن تداعيات البركان هايلي غوبي، الواقع في شمال شرق إثيوبيا، والذي ثار للمرة الأولى منذ نحو 12 ألف عام.

وأوضح أن الحركة التكتونية في قشرة الأرض بجوار البحر الأحمر تسبب ضغطًا على الأماكن الضعيفة، وتؤدي إلى خروج الحمم البركانية منها.

وأكد أن البركان لا يمثل خطورة على مصر، قائلًا إن القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يتابع الموقف عن قرب والتطورات أولًا بأول.

وأضاف: «الخطورة تكمن فقط في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، واتجاه الرياح كان نحو اليمن وسلطنة عمان، ولم يصل إلى مصر شيء من تلك الانبعاثات».