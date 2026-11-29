استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، السفير أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالسفير الأرميني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأرمينيا، ومؤكدًا أهمية توطيد التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاستثمارية، خاصةً في ظل ما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات سياحية فريدة.

من جهته، أعرب السفير الأرميني عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بالتطور الذي تشهده المدينة في مختلف المجالات، ذاكرا أنه من المنتظر العودة إليها خلال الشهر المقبل لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور 35 عاما على العلاقات بين مصر وأرمينيا.

كا أبدى السفير تطلعه لتعزيز التعاون بين بلاده ومحافظة جنوب سيناء، خاصة في مجال تنشيط السياحة الأرمينية إلى مصر.

كما تناول اللقاء مناقشة آفاق إقامة فعاليات ثقافية مشتركة، وزيادة الإقبال السياحي لمدينة شرم الشيخ، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار والتعاون في المجالات السياحية.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ للسفير درع المحافظة؛ تقديرًا لزيارته ولمكانة أرمينيا كشريك دولي مهم لمصر في المنطقة.