وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية والمدارس بالتشديد علي طلاب سنوات النقل بالحضور وعدم الغياب خلال عقد امتحانات شهر نوفمبر والتي تبدأ اليوم.

وأصدرت المدارس تعليمات عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك" بضرورة الحضور حيث إن درجات الامتحانات الشهرية جزء من درجات أعمال السنة، مع الالتزام بارتداء الزي المدرسي، وجدول الحصص اليومي.

وأضافت المدارس أنه يتم عقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي مع استكمال اليوم وفق الحصص المقررة.

ويعتبر امتحان نوفمبر هو الامتحان الشهري الأخير في الفصل الدراسي الأول قبل بدء امتحانات نصف العام في يناير المقبل.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات بالالتزام بالكتاب المدرسي والتقييمات أثناء وضع أسئلة الامتحانات، ويعقد الاختبار فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية أو فترة دراسية، وأكدت أن تتضمن أسئلة الامتحانات منهج شهر أكتوبر، موضحه أن الاختبارات الشهرية تهدف لمتابعة مستوى الطلاب وقياس مدى استيعابهم لما تم تدريسه داخل الفصول.

وخصصت الوزارة 5 درجات بالنسبة للتلاميذ الصف الثالث الابتدائى حتى السادس الابتدائى، 15 درجة لطلاب الصفوف الأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي، ويضاف درجات اختبارات الشهر للمجموع الكلي للطالب.