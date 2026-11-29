مدكور: الاستثمار في الكفاءات وبناء صف ثان من القيادات المؤهلة ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية



ترأس الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أعمال لجنة المسابقات لاختيار عدد من القيادات الطبية والإدارية لشغل مواقع قيادية بمختلف قطاعات الهيئة، وذلك في إطار توجه مؤسسي يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية وانتقاء الكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التطوير وتحقيق مستهدفاتها. وشملت الوظائف المطروحة مدير عام الإدارة العامة للتمريض برئاسة الهيئة، ومدير مستشفى شبرا التابع لفرع القاهرة، ومدير إدارة الشؤون الطبية بفرع أسيوط.

يأتي ذلك وفق بيان الهيئة، في إطار توجهات الدولة المصرية نحو إحداث نقلة نوعية ومستدامة في منظومة الرعاية الصحية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة العامة للتأمين الصحي الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الإداري والطبي والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد مدكور أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، مشيراً إلى أن تطوير الأداء المؤسسي يبدأ باختيار قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على إدارة التغيير وتحمل المسؤولية، وتسهم بفاعلية في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة. وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب إعداد صف ثانٍ من القيادات المؤهلة، القادرة على استكمال مسيرة التطوير وترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة المفاضلة والاختيار تستند إلى معايير حديثة تتجاوز الأطر التقليدية القائمة على الأقدمية الوظيفية أو سنوات الخبرة وحدها، لتشمل قياس الجدارة المهنية والقدرات القيادية، وكفاءة التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار، والقدرة على إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن مهارات الابتكار والتعامل مع التحديات وتقديم رؤى وحلول عملية لتطوير بيئة العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن إسناد المسؤوليات إلى الكفاءات الأكثر استحقاقاً وقدرة على تحقيق مستهدفات الأداء.

وأشار إلى أن أعمال اللجنة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحديث منظومة القيادة والإدارة بمختلف قطاعات الهيئة، ورفع كفاءة الهياكل التنظيمية وتعزيز التكامل بين القطاعات الطبية والإدارية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في شغل المواقع القيادية. مؤكداً أهمية ربط الأداء بمؤشرات قياس دقيقة ونتائج قابلة للتقييم، بما يعزز ثقافة المسؤولية والمحاسبة والإنجاز، ويدعم كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للتأمين الصحي في تطوير آليات اختيار وإعداد القيادات، وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة والاستحقاق باعتبارها الأساس في تولي المسؤولية، بما يدعم مسيرة التحول المؤسسي ويرفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات الطبية، وينعكس إيجابياً على مستوى جودة الرعاية الصحية ورضا المنتفعين، اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.