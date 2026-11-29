أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، شركة «جرين لوتس» (Green Lotus)، الذراع الاستثماري المملوكة بالكامل للهيئة بنسبة 100%، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات المساندة والتكنولوجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن إطلاق الشركة يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وإمكاناتها، وتطوير منظومة الخدمات المساندة من خلال نماذج استثمارية وتشغيلية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية.

وأوضح أن «جرين لوتس» تستهدف إدارة وتطوير عدد من الخدمات، تشمل الخدمات التكنولوجية والصيانة والتغذية والأمن، والاستفادة من الخبرات المتخصصة وأحدث التكنولوجيات في تطوير هذه الخدمات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم الاستدامة المالية والتشغيلية للهيئة.

وأضاف أن الشركة تمثل الذراع الاستثمارية للهيئة، وقناتها للتواصل مع القطاع الخاص، بما يتيح بناء شراكات استثمارية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة إدارتها وتشغيلها.

وفي سياق متصل، شهدت فعاليات الملتقى إطلاق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، «الدليل الاسترشادي لشرح متطلبات سلامة الغذاء بمنشآت الرعاية الصحية»، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئتين لتعزيز مأمونية الغذاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن سلامة الغذاء جزء لا يتجزأ من سلامة المريض وجودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على ترسيخ أعلى معايير الأمان في جميع مراحل تقديم الغذاء داخل منشآتها، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان بيئة صحية آمنة للمنتفعين.

وأوضح أن الدليل يستهدف توحيد إجراءات سلامة الغذاء ورفع وعي العاملين بمتطلبات التعامل الآمن معه، من خلال مرجع إرشادي موحد يوضح الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها في مختلف مراحل تداول الأغذية داخل منشآت الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المنشآت الصحية تتطلب أعلى مستويات مأمونية الغذاء، نظرًا لطبيعة الفئات التي تتلقى خدماتها، مشيرًا إلى أن الدليل يمثل خطوة مهمة نحو تحويل معايير السلامة إلى ممارسات يومية وثقافة مؤسسية راسخة.

ويغطي الدليل مختلف مراحل التعامل مع الغذاء، بدءًا من استلام الخامات وفحصها وتخزينها، مرورًا بعمليات التحضير والطهي، وصولًا إلى تقديم الوجبات، بما يسهم في الحد من المخاطر وضمان سلامة الغذاء المقدم داخل المنشآت الصحية.

ويستند الدليل إلى المرجعيات والتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (1) لسنة 2017، إلى جانب المعايير والمراجع الدولية، ومنها معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والدستور الغذائي (Codex)، كما يتضمن شرحًا لمتطلبات الفحص والتفتيش الداخلي، مدعومًا بإرشادات توضيحية تساعد العاملين على تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ويأتي إعداد الدليل ثمرةً للتعاون والتنسيق بين الهيئتين، من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية وورش العمل، بهدف توحيد المفاهيم والإجراءات، وتوفير مرجع عملي يدعم تطبيق متطلبات سلامة الغذاء داخل منشآت الرعاية الصحية.

ويعكس إطلاق «جرين لوتس» والدليل الاسترشادي لسلامة الغذاء توجه الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو تطوير منظومة العمل، من خلال تعزيز الاستثمار والشراكات، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ معايير الجودة والأمان، بما يدعم استدامة منظومة الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن الملتقى السنوي السابع للهيئة العامة للرعاية الصحية عُقد على مدار يومين خلال نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «مستقبل صحة مصر»، بالتزامن مع مرور 7 سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهد الملتقى حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد علي الغوج، وزير الصحة بدولة ليبيا، وعدد من المحافظين ورؤساء الهيئات والبرلمانيين والسفراء، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب قيادات الهيئة والخبراء والمتخصصين.

وتضمنت الفعاليات جلسات دولية وورش عمل، وعرض إنجازات الهيئة، وتكريم أسر شهداء العاملين بالهيئة والشخصيات العامة والمتميزين وشركاء النجاح، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم.