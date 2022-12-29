 الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 11 طائرة روسية مسيرة إيرانية الصنع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 11 طائرة روسية مسيرة إيرانية الصنع

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:26 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:26 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت 13 طائرة بدون طيار "مسيرة" إيرانية الصنع لضرب البنية التحتية للطاقة في خاركيف، حيث تم إسقاط أحد عشر منها.

وذكرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية 30 غارة جوية وسبع ضربات صاروخية -على وجه الخصوص، على البنية التحتية المدنية في منطقتي دونيتسك وخاركيف. كما نفذوا أكثر من 70 هجوما بأنظمة /إم إل أر/".

وأضاف البيان، أنه خلال الليلة الماضية ضرب الروس مرة أخرى البنية التحتية للطاقة في خاركيف، باستخدام 13 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136. أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية 11 منهم.


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