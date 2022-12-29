قائد عسكري إيراني: انطلاق مناورات ذوالفقار 1401 الكبرى بدءا من ليل الخميس

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أعلن المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، عن انطلاق مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة الكبرى في منطقة جاسك الإيرانية الواقعة شرقي مضيق هرمز.

وأوضح الأدميرال سياري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس أن مناورات "ذو الفقار 1401"، تشكل جزءا من الاختبارات العملياتية التي تخوضها القوات المختلفة للجيش الإيراني، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن مناورات ذوالفقار 1401 المشتركة، ستنطلق هذا العام بشعار "الاستناد على الذات والاقتدار والأمن المستديم".

وتابع الأدميرال سياري أن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا وتحث الدول الإقليمية على الاستناد بالطاقات الوطنية لارساء السلام بمشاركة الجميع وبعيدا عن التدخلات الأجنبية.

ومن الأهداف الرئيسية لهذه المناورات، أشار الأدميرال سياري إلى تعزيز الخبرات العملياتية في مواجهة الظروف الخاصة، مثل المناطق الملوثة بالعناصر الكيمياوية والبيولوجية والنووية، والحرب الإلكترونية والأحوال الجوية السيئة.