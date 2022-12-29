إصابة مصطفى شوبير في الركبة خلال مران الأهلي

تعرض مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، للإصابة خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز الإثنين المقبل في الدوري.

الأهلي تعادل أمس الأربعاء أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأصيب مصطفى شوبير بالتواء في ركبة القدم اليسرى أثناء المران، وتم نقله إلى المستشفى حيث يُجري اللاعب حاليا أشعة وينتظر النتيجة والتي من المنتظر صدورها مساء اليوم.

وتأتي إصابة مصطفى شوبير بعد أيام قليلة من إصابة أكرم توفيق، الظهير الأيمن للأهلي، خلال التدريبات أيضًا، وأثبتت الأشعة بعد ذلك إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي.