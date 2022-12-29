أعلن المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن زراعة 245 ألف فدان من إجمالي المستهدف زراعته من القمح.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، زراعات القمح والحقول الإرشادية بمركز حوش عيسى، يرافقه المهندس يوسف الشيخ مدير الادارة الزراعية.



وأكد بدر، خلو الزراعات من أية إصابات، وتعرف على المشاكل التي تواجه المزارعين وأهم التوصيات التي يجب مراعاتها خلال تلك الفترة.



كما وجه بسرعة علاج أي إصابات تظهر بالمحصول من خلال إدارة المكافحة برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار مدير الإدارة، وإدارة الإرشاد الزراعي برئاسة المهندس أيمن عاشور، ولجان المكافحة والإرشاد والإدارات والجمعيات الزراعية.



وشدد على توفير المبيدات اللازمة الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى العلاج من قبل المزارع، موضحًا أن المبيدات متوفرة منذ بداية الموسم بالجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة كافة.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من زراعة 245 ألف فدان من القمح حتى اليوم الخميس، من إجمالي المستهدف زراعته بالمحافظة في الموسم الحالي 418.290 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الأصناف المنزرعة فى نطاق المحافظة طبقا للسياسة الصنفية لوجه بحري لمحصول القمح.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن عدد الحقول الإرشادية بالمحافظة الذي تنفذه الحملة القومية من الأراضي القديمة والجديدة 450 فدانًا ويتم تقديم تقاوي مجانية كدعم للمزارعين، فضلًا عن تنفيذ مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية لمساحة 1963 فدانًا.



ويتم تقديم دعم عبارة عن التسوية بالليزر مجانا، وشيكارة تقاوي مجانًا للفدان (نصف التقاوى مجانا).



وأكد وكيل الوزارة، أن مركز دمنهور احتل المرتبة الأولى في المساحات المنزرعة بالقمح، و التي بلغت 30550 فدانًا، ويليه مركز أبو حمص بمساحة 30 ألف فدان، ثم مركز الدلنجات 22982 فدانًا.



فيما شهدت المساحات المنزرعة الموسم الحالي زيادة في محصول القمح عن العام السابق، وتتم المتابعة من قبل اللجان المشكلة من إدارتي الإرشاد الزراعي، والمكافحة الحقلية للمحصول لزيادة الإنتاج، كما أنّ هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح، وتوجد تكليفات للإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية للمحصول.



وأوضح وكيل الوزارة، أنّه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من خلال صرف الأسمدة للمساحات التي تم زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.