الهند تنضم للدول التي تفرض قيودا تتعلق بكورونا على الوافدين من الصين

تفرض الهند على المسافرين الذين يدخلون البلاد قادمين من الصين وأربع دول أسيوية أخرى، إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت وزارة الصحة في نيودلهي اليوم الخميس إن المسافرين سوف يتعين عليهم رفع نتيجة سلبية لفحص تحليل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) تم إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة على منصة إلكترونية.



وسيتم تطبيق القاعدة على المسافرين من البر الرئيسي الصيني وهونج كونج، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند.



وفي ضوء الارتفاع في حالات فيروس كورونا في الصين بعد إلغاء سياسة صفر كوفيد- 19، تطالب الولايات المتحدة وإيطاليا، من بين دول أخرى، تقديم المسافرين القادمين من الصين فحصا لفيروس كورونا.



وبدأت الهند مؤخرا فحص 2% من إجمالي الركاب الذين يصلون من الخارج عشوائيا للتحقق مما إذا كانوا مصابين بالفيروس.