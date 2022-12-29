مدرب حراس سيراميكا: نواجه ظلم تحكيمي في الدوري

يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، أن إبراهيم نور الدين حكم مباراة الفريق أمام الأهلي، حرم فريقه من فرصة هدف محقق في اللحظات الأخيرة من المباراة.

سيراميكا تعادل أمام الأهلي 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تلفزيونية: «هناك تلامس في اللعبة التي احتسبت ركلة جزاء لصالح الأهلي أمامنا بعد أن شاهدت اللعبة مرة أخرى، لكن الحكم ظلمنا وحرم الفريق من فرصة تسجيل هدف محقق».

وأضاف: «حكم المباراة انتظر 15 ثانية قبل تنفيذ ركلتين ركنيتين للأهلي بعد انتهاء الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وانتظر حتى أنهى الأهلي هجمته، فلماذا لم ينتظر أيضا حتى انتهاء هجمتنا».

وتابع: «نواجه ظلم تحكيمي في مباريات الدوري، وفي مباراة الزمالك كان لا بد من طرد زكريا الوردي وهو ما لم يحدث».

وأوضح: «الناس تنتظر الخطأ لمحمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، وهذا الأمر خطأ كبير، وأخشى أن ينطبق على ما يفعله جمهور الأهلي مع الشناوي مقولة الدبة التي قتلت صاحبها».

وأتم: «خطأ محمد الشناوي في كرة هدف سيراميكا أمر وارد أن يحدث من كثير من الحراس، وليس خطأ بدائي حتى يواجه انتقادات بهذا الشكل المبالغ فيه».