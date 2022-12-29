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أعداد جريدة الشروق
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قائد الجيش اللبناني يؤكد على تماسك الجيش وقدرته على الاستمرار

بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:28 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:28 م

أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، أن الجيش متماسك وقادر على الاستمرار، خلال تفقده مراكز للجيش في جرود بريتال وجرود بعلبك شرق لبنان.

وأوضح العماد عون في كلمة له أن "هناك آلافاً من الشباب الذين تقدموا بطلبات تطويع للانخراط في صفوف المؤسسة العسكرية".

وتفقد العماد عون قيادة فوج الحدود البرية الرابع في بعلبك، "واطّلع على المهمات العملياتية التي ينفذها والتحديات التي يواجهها في سياق مراقبة الحدود وضبطها".

وافتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم الخميس، في منطقة البقاع، طريق جرود بريتال - بعلبك (طول 22 كيلومترا) الذي يصل بين عدد من مراكز فوج الحدود البرية الرابع.

ويسهل الطريق المفتتح انتقال العسكريين بين المراكز المذكورة، وضبطَ مناطق حدودية حساسة كانت تستَعمل سابقًا من قبل الإرهابيين للتنقُّل عبر الحدود الشرقية. كما يساعد المواطنين في الوصول إلى أراضيهم.

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