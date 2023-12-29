مصرع زعيم بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات خلال تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

لقي عنصر إجرامي شديدة الخطورة يتزعم بؤرة إجرامية، مصرعه خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستكمالا لنجاح الأجهزة الأمنية في استهداف أحد أخطر البؤر الإجرامية بالدقهلية تضم 11 عنصرا شديدي الخطورة الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء زعيم تلك البؤرة الإجرامية أحد العناصر شديدة الخطورة "سبق اتهامه في 11 قضية من بينها (مخدرات، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية - مخدرات وسلاح ناري - سرقة بالإكراه - سرقة دراجة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة في جناية "شروع في قتل"، وضبطه وإحضاره في 4 قضايا "مخدرات وسلاح ناري - سرقة بالإكراه) بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

تم استهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات؛ ما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و2 خزينة - طبنجة - طلقات - 6 كيلو لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.