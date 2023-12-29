 وزير داخلية فرنسا: تكثيف تواجد الشرطة عشية رأس السنة لمواجهة التهديد الإرهابي - بوابة الشروق
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وزير داخلية فرنسا: تكثيف تواجد الشرطة عشية رأس السنة لمواجهة التهديد الإرهابي

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 3:42 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 3:42 م

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لشبكة "بي إف إم" اليوم الجمعة، إنه سوف يكون هناك تواجد شرطي قوي في الشوارع بأنحاء البلاد لمواجهة التهديد الإرهابي عشية رأس السنة.

وأضاف الوزير: "كما تعلمون، تأثرت فرنسا بشدة من التهديدات الإرهابية لسنوات عديدة، وخاصة خلال الشهور الأخيرة".

وتابع بالقول إنه كان طلب حشد 90 ألف ضابط شرطة، إضافة لخمسة آلاف جندي وعشرات الآلاف من رجال الإطفاء.

وأعلنت فرنسا أعلى مستوى من التهديد الإرهابي منذ الهجوم الدموي على مدرس من جانب شخص وصفته بالإسلاماوي في أكتوبر.

كما وقع هجوم إرهابي آخر مطلع ديسمبر عندما طعن شاب سائحا ألمانيا حتى الموت عند برج إيفل في باريس.

واحتجزت الجهات المعنية خمسة أشخاص الأسبوع الماضي خلال عملية لمكافحة الإرهاب بشرق البلاد.

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