استشهاد 36 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على مخيمي المغازي والنصيرات في غزة

استشهد 36 فلسطينيا في غارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية، فجر الجمعة، على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول للأنباء إن "هناك نحو 36 شهيدا في غارات إسرائيلية جوية استهدفت مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، منذ ساعات فجر الجمعة".



وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف عددا من المنازل في المخيمين، وأن "شهداء وجرحى ما يزالون تحت الأنقاض".



وأشارت إلى استمرار طواقم الدفاع المدني في عمليات انتشال العالقين.



والخميس، أقر الجيش الإسرائيلي بأن غارة جوية شنها على مخيم المغازي في 24 ديسمبر الجاري، أدت إلى سقوط عشرات الأبرياء الفلسطينيين.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "يشير الجيش إلى الهجوم الذي شنته القوات الجوية ليلة الأحد والاثنين في مخيم المغازي للاجئين، أدى إلى قتل العشرات من المدنيين غير المتورطين، ويعترف بأن الهجوم ألحق أضرارًا بالمباني القريبة من هدف الهجوم، مما الحق الضرر بالمدنيين".



وأضافت: "بعد الحادث أُعلن أن سلاح الجو بدأ تحقيقاً عملياتياً في الحادث".



والثلاثاء، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماجانجو، عن "القلق البالغ" إزاء استمرار القصف الإسرائيلي على منطقة وسط غزة.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس، 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.