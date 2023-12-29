ديلي ميل: 47% من الأمريكيين يؤيدون إجراء تحقيق لعزل بايدن

أفادت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن استطلاع أجرته شركة J.L. Partners بأن مبادرة إجراء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن تحظى بتأييد 47% من الأمريكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن 35% آخرين من المستطلعين لا يؤيدون هذا القرار.

وكشفت بيانات استطلاع رأي أن بايدن يتمتع بأدنى نسبة تأييد مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السبعة السابقين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم لفترة رئاسية جديدة.



وحذرت صحيفة "هيل" من أن فشل الجمهوريين في عزل بايدن ستؤدي لنتيجة عكسية وتقوية موقف الديمقراطيين في الكونغرس، والرئيس نفسه خلال حملته الانتخابية.

وذكرت مؤسسة "غالوب" للأبحاث، نقلا عن بيانات من استطلاعها أن "بايدن سيبدأ عام 2024 بمعدل تأييد منخفض باستمرار، وهو الأسوأ من أي رئيس حديث يتجه إلى حملة إعادة انتخاب صعبة". وبلغت نسبة تأييد بايدن 39% في ديسمبر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.