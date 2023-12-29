دخول 110 شاحنات مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

أشرف الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، على إدخال عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري بشمال سيناء.

وقال مصدر مسئول بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر المصري أدخل 110 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في وجود مندوب من وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى استمرار تجهيز شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ للسماح بتدفق المساعدات يوميا.