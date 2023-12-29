كاثي باسيفيك تلغي المزيد من الرحلات الجوية بسبب إصابة أفراد طواقمها بالأمراض

كشفت بيانات مطار هونج كونج، عن تزايد عدد رحلات شركة الخطوط الجوية لهونج كونج "كاثي باسيفيك" الملغاة، حيث تم إلغاء خمس رحلات إضافية كانت مقررة في 30 ديسمبر، ليصبح مجموع الرحلات الملغاة 11 رحلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج اليوم الجمعة، إن بيانات المطار كشفت في وقت سابق عن إلغاء ست رحلات كان من المقرر مغادرتها هونج كونج في 30 ديسمبر.

يشار إلى أن الإلغاءات الجديدة ستشمل رحلات إلى نيودلهي ومانيلا وشنغهاي وقوانجتشو.

وكشفت بيانات المطار أن 9% من رحلات كاثي الـ 126 المغادرة من هونج كونج في الثلاثين من ديسمبر قد ألغيت.

وألقت شركة الطيران في وقت سابق باللوم على تعرض طواقمها الجوية للإصابة بأمراض بشكل أكثر من المتوقع في نقص تلك الطواقم.

وكشفت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن إجمالي عدد الإلغاءات اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري حتى 2 يناير المقبل بلغ 47 رحلة.