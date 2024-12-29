وزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم

إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من الغد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغ بتعرض 2 من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر وتم إيداعهم المستشفى.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعامل مع الحادث في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غدا الاثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من على السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.