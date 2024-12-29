مطالبات بنشر تقرير صحي شامل عن نتنياهو وسط تحضيره لعملية جراحية بالبروستاتا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء سيدخل المستشفى يوم الأحد لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت شخصيات، بينها أطباء مختصون، قد قدموا التماسًا للمحكمة العليا في إسرائيل يطالبون فيه بنشر تقرير طبي شامل عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط استعداده لإجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

وشدد الملتمسون على ضرورة تعديل الإجراءات الحالية التي تجعل إعداد التقارير الطبية مسؤولية طبيب مقرب من نتنياهو، معتبرين أن غياب الشفافية يشكل خطرًا على إدارة الدولة وصحة القرارات المتخذة.

يأتي ذلك في وقت لم تقدم فيه تفاصيل كافية حول العملية ومدتها، ما زاد من التساؤلات حول حالته الصحية وتأثيرها على منصبه.