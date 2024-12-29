مدحت العدل: أتمنى عودة عمرو دياب للسينما لنضجه وعدم فقدانه للشغف

قال السيناريست الدكتور مدحت العدل، إنّ المطرب الكبير عمرو دياب لابد أن يعود للتمثيل مرة أخرى، ويكون هناك 3 أفلام مميزة له يختتم به حياته السينمائية والفنية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت: «السينما باقية بشكل كبير ونفسي عمرو دياب يرجع يمثل لأن السينما هي البقاء.. وهو لسه بيتعلم لحد دلوقتي، ولو لقى نغمة مختلفة في الصعيد هيروح يسمعها وعينه تلمع.. ولم يفقد الشغف إلى الآن».

وأشار إلى أن عمرو دياب لديه خبرة ونضح بشكل كبير، ولديه القدرة على النجاح وسط كافة الأجيال.

وتابع: «أنصح عمرو دياب بعمل أفلام جديدة لأنها تبقى»، منوهًا بأن عمرو دياب لا يحب أن يدخل أي شخص في المساحة الخاصة والشخصية له.

كما تمنى مدحت العدل، أن يعود الفنان محمد فؤاد مرة أخرى للتمثيل، مؤكدا أنه ممثل عظيم وكبير جدًا، وشارك معه في العديد من الأعمال الفنية، وحقق العديد من النجاحات طوال مسيرته الفنية والسينمائية.



