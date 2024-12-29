 اليوم.. انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الحسين بالقاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الحسين بالقاهرة

فهد أبو الفضل
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 12:36 ص

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انعقاد، مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد، اليوم الأحد، عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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