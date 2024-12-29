جيروزاليم بوست: صواريخ غزة واليمن تصعيد ملفت في الحرب

اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إطلاق صواريخ من اليمن وغزة تحولا كبيرا في الوضع الأمني في القدس، والتي كانت تتمتع بهدوء نسبي منذ بداية حرب إسرائيل على القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت عن هجومين صاروخيين، أحدهما من اليمن تبنته جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والآخر من غزة، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

ووفق الافتتاحية، فقد دوت صافرات الإنذار في القدس والبحر الميت وأجزاء من جنوب إسرائيل إثر ضربة الحوثيين صباح السبت، ما عدته الصحيفة تصعيدا ملفتا بعد مهاجمة الجماعة -الثلاثاء الماضي- هدفا عسكريا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

ولفتت الافتتاحية إلى أن هذا الهجوم يتزامن مع شن التحالف الأميركي البريطاني غارات على اليمن، وبالتحديد على مواقع الحوثيين، دعما لإسرائيل.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخين من غزة باتجاه القدس، واعترضهما الجيش الإسرائيلي، وكان ذلك خطوة "غير اعتيادية" من قبل الحركة، وفق تعبير الافتتاحية، خصوصا بعد توقعات إسرائيلية بتضاؤل مقومات الحركة العسكرية.

وحسب الافتتاحية، أظهرت هذه الهجمة أن حماس لديها "الموارد والنية" لاستهداف أهداف إسرائيلية بالمدينة.

وترى الصحيفة في افتتاحيتها أن هذه الهجمات يمكن أن تكون لها تداعيات على المدى الطويل، بما في ذلك توسيع نطاق الحرب.



