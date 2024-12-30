 أحمد موسى معلقا على بدء مغادرتهم: السوريون ضيوف عندنا.. مرحلة وهيمشوا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسى معلقا على بدء مغادرتهم: السوريون ضيوف عندنا.. مرحلة وهيمشوا

أحمد علاء
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 11:29 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السوريين الموجودين في مصر بدأوا في مغادرة البلاد عائدين إلى وطنهم.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين مصر والأردن لإعادة السوريين من خلال ميناء نوبيع المصري إلى ميناء العقبة في الأردن, ومنه برًا إلى الحدود الأردنية السورية.

وأشار إلى أن أول مجموعة عادت بالفعل إلى سوريا من المقيمين في البلاد منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن هناك استعدادات كاملة من قِبل هيئة موانئ البحر الأحمر لعملية عودة السوريين.

ونوه بأن هناك توقعات بأن نصف مليون سوري موجودين في مصر سيعودون خلال الأشهر المقبلة إلى بلادهم.

وشدد على أن هناك إجراءات عدة لتيسير الإجراءات في ميناء نوبيع، وكذلك في ميناء العقبة الأردني، موضحًا أن الباخرة التي تحركت اليوم، نقلت نحو 40 شخصًا، وقد يكون هناك عدد أكبر خلال الأيام المقبلة.

وتابع: «كل واحد يتمنى يرجع بلده.. حب الوطن أمر غالي، ومفيش حد عاوز يسيب بلده لكنها ظروف صعبة خارجة عن إرادة الجميع.. السوريون كانوا ضيوف عندنا، يعني مرحلة وهيمشوا، وده اللي بدأ النهاردة».


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