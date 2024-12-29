 نابولي يتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع أتالانتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نابولي يتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع أتالانتا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:21 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:26 م

فاز نابولي على ضيفه فينزيا 1/0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل جياكومو راسبادوري هدف المباراة الوحيد لفريق الجنوب، في الدقيقة 78.

ورفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أتالانتا المتصدر، الذي سقط في فخ التعادل 1/1 أمس السبت مع مضيفه لاتسيو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويتفوق نابولي بفارق نقطة عن إنتر ميلان، حامل اللقب، صاحب المركز الثالث، الذي لديه مباراة لم تكتمل مع فيورنتينا، كما يبتعد بفارق 6 نقاط عن لاتسيو، صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فينزيا عند 13 نقطة، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق ثلاث نقاط عن مونزا، صاحب المركز العشرين والأخير.


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