نوتينجهام يواصل نتائجه المميزة ويصل لوصافة البريميرليج بالفوز على إيفرتون

واصل نوتينجهام فورست نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي، وانتصر على مستضيفه إيفرتون 0-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم نوتينجهام فورست عن طريق كريس وود في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ثم أضاف مورجان جيبس وايت الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ووصل نوتينجهام، تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو للفوز الحادي عشر له في بطولة الدوري، كثاني أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات خلف ليفربول المتصدر.

ورفع نوتينجهام رصيده للنقطة 37، ليقفز لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة أمام أرسنال الثالث، في انتظار باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 17 في المركز السادس عشر من جدول الترتيب.