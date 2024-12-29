 الخميس.. حسين الجسمي وفهد الكبيسي يحييان حفل انضمام الاتحاد لنادي الرواد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخميس.. حسين الجسمي وفهد الكبيسي يحييان حفل انضمام الاتحاد لنادي الرواد

حسين الجسمي وفهد الكبيسي
حسين الجسمي وفهد الكبيسي
إسراء زكريا
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 1:09 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 1:09 ص

يحيي الفنانان حسين الجسمي وفهد الكبيسي حفلا غنائيا، يوم الخميس المقبل، على مسرح عبادي أرينا بجدة؛ ذلك بمناسبة انضمام نادي الاتحاد إلى نادي الرواد كأقدم ناد سعودي.

ويعد الاتحاد أول ناد عربي وخليجي يحصل على هذه العضوية المرموقة (الترتيب 32 عالميا) في نادي الرواد، الذي يضم أعرق أندية كرة القدم في العالم.

وأكد المهندس لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، في تصريحات صحفية، أن هذا الإنجاز يعكس تاريخ النادي العريق وريادته المستمرة، مشيرا إلى أن الاتحاد نجح في الحفاظ على مكانته رغم التحديات بفضل وفاء وتضحيات أجياله.

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