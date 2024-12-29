بدء تسليم 46 وحدة سكنية للمستحقين في مدينة رفح الجديدة

تسلَّم عدد من المستفيدين بوحدات الإسكان في مدينة رفح الجديدة وحداتهم البالغ عددها 46 وحدة سكنية.

وبدأت عملية تسليم وحدات الإسكان في مدينة رفح الجديدة، اليوم الأحد، بواقع تسليم 46 وحدة سكنية للمستفيدين، على أن يستمر التسليم لمدة 4 أيام متتالية بنفس المعدلات اليومية.

وشهد اليوم الأول حضور اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب أهالي رفح بتوفير مساكن بديلة تلبي احتياجاتهم وتضمن استقرارهم المعيشي، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

من جانبه أكد صالح محمد أبو هولي، رئيس مركز ومدينة رفح، أهمية الالتزام بمواعيد استلام الأوراق واستكمال الإجراءات في المركز التكنولوجي بالمحافظة، مشددًا على أن المحافظة وفرت أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين من وإلى مدينة رفح الجديدة طوال فترة التسليم، وذلك لتخفيف العبء عليهم وضمان سير العملية بسلاسة.

وأضاف "أبو هولي"، أن مجلس المدينة على أتم الاستعداد لتلقي أي طلبات أو شكاوى من الأهالي والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم هو أولوية قصوى.



