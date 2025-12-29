الحصر العددي بدائرة مركز وبندر سوهاج يُظهر تقدّم حازم حمادي والعمدة دياب

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز وبندر سوهاج بمحافظة سوهاج، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين على مقعدين، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدّم دياب محمد محجوب هريدي، وشهرته العمدة دياب محجوب، مرشحًا مستقلًا، حيث حصل على 34 ألفًا و680 صوتًا، كما حصل حازم زكي أمين حمادي، وشهرته حازم حمادي، على 33 ألفًا و136 صوتًا.

وفي المقابل، حصل علاء الدين قدري، وشهرته قدري أبو ضوية، مرشح مستقل، على 32 ألفًا و649 صوتًا، بينما حصل مصطفى كامل عناني، وشهرته الحاج علي عناني، مرشح حزب الإصلاح والتنمية، على 30 ألفًا و532 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 566 ألفًا و528 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 68 ألفًا و546 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 65 ألفًا و521 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3025 صوتًا.

وأُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي أُجريت داخل مصر على مدار يومين، أعقبها بدء أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في الجولة الأولى ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في سبع محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم، لاختيار من يمثلونهم في مجلس النواب للدورة القادمة.

وبلغ عدد المرشحين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، بواقع 10 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و3 عن حزب الجبهة الوطنية، و4 عن حزب الشعب الجمهوري، و3 عن حزب النور، ومرشح واحد لكل من أحزاب: المصري الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمؤتمر، والوعي.