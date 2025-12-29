رد شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، على تساؤل الإعلامي محمد علي خير، بشأن امتناع عدد كبير من مستأجري الإيجار القديم، من التسجيل على استمارة السكن البديل بمنصة مصر الرقمية، رغم اقتراب الموعد النهائي لانتهاء التقديم.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، "المستأجرين مش هيقدموا على المنصة.. مش تقاعس لأن المستأجر متمسك بمسكنه اللي اتربى فيه".

ورأى أن المحكمة الدستورية اعترضت على هذا القانون عبر أحكامها السابقة، التي قضت فيها بالامتداد القانوني لجيل واحد عقب المستأجر الأصلي.

وعلق قائلًا: "المستأجر الأصلي والممتد له عايشين في هذه المساكن وفق عقود رضائية لا يحق للدولة أن تتدخل بها وتفسخها من تلقاء نفسها وصدر لهذه العقود أحكام نهائية".

ولفت إلى أن هذه القضية معروضة حاليًا على المحكمة الدستورية، ذات الرقابة اللاحقة لصدور القانون.

وتابع أن المادة الثانية من القانون الجديد تنهي العلاقة الإيجارية في فترة تتراوح بين الـ5 والـ7 سنوات.

وعلق قائلًا: "أنا مالي ومال المالك.. كان باني بقصد التأجير.. وحصل على دعم من الدولة وإعفاء ضريبي".

ودعا لدفع هؤلاء الملاك الضرائب العقارية بأثر رجعي أولا، قائلًا: "سيبوا المواطنين الآمنين المتمسكين بحقوقهم الدستورية في حالهم".

وأكد أن جميع مستأجري الإيجار القديم موافقون على عدم ثبات القيم الإيجارية، ولكن ليس بالقيم المنصوص عليها في القانون الجديد، قائلًا: "حددها بغلو.. وأضاف أجرة جديدة مجحفة.. وانحرف تشريعيًا عن حكم الدستورية اللي قاله حرك ثبات القيمة الإيجارية بدون غلو".

ولفت إلى أنهم قدموا 36 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قائلًا: "لا ملاذ للمواطن المصري إلا القضاء.. وحتما القضاء سيلغي هذه القرارات كلها".