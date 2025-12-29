الحصر العددي بدائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج يُظهر تقدّم أبو دومة وعويضة والحديوي

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، والتي يتنافس فيها ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدّم مصطفى حسين أبو دومة، مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 106 آلاف و977 صوتًا، يليه عمرو عويضة، مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي حصل على 71 ألفًا و47 صوتًا، ثم علاء الحديوي، مرشح حزب حماة الوطن، بحصوله على 67 ألفًا و241 صوتًا.

وفي المقابل، حصل نشأت فؤاد عباس، مرشح حزب مستقبل وطن، على 62 ألفًا و701 صوت، بينما حصل إبراهيم خليفة أبو دوح، مرشح حزب مستقبل وطن، على 63 ألفًا و956 صوتًا، كما حصل عماد الجيلاني، مرشح مستقل، على 58 ألفًا و426 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 745 ألفًا و768 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 154 ألفًا و788 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 143 ألفًا و666 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 ألفًا و222 صوتًا.

وأُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب التي أُجريت داخل مصر على مدار يومين، لتبدأ بعدها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في الجولة الأولى ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في سبع محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.

وبلغ عدد المرشحين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، بواقع 10 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و3 عن حزب الجبهة الوطنية، و4 عن حزب الشعب الجمهوري، و3 عن حزب النور، ومرشح واحد لكل من أحزاب: المصري الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمؤتمر، والوعي.