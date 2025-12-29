سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عُثر في ولاية أدي يامان، جنوب شرقي تركيا، على غرفة دفن ذات قبة يقدر عمرها بنحو 1800 عام.

وأفاد مراسل الأناضول أن غرفة الدفن عثر عليها في قضاء بسني، إثر بلاغ من أحد المواطنين للسلطات المختصة.

وأظهرت أعمال التنقيب والتحري الأولية، أن غرفة الدفن المقببة تعود إلى القرن الثاني الميلادي.

ومن المقرر التقدّم بطلب إلى مديرية مجلس حماية التراث الثقافي في شانلي أورفا من أجل تسجيل غرفة الدفن على قائمة المكتشفات الأثرية رسميا.

وفي حديثه للأناضول، قال مدير متحف أدي يامان، محمد ألقان، إن غرفة الدفن تقع في منطقة جبلية وعرة بين الصخور.

وأضاف أنهم لأول مرة يصادفون معلما أثريا بهذا الشكل في الولاية.

وأوضح أن التحريات الأولية تظهر أن غرفة الدفن مكونة من عدة أقسام صغيرة.

وأشار إلى أنهم يرجحون بأن غرفة الدفن تعود إلى ما لا يقل عن 1800 عام.