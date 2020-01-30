غريب: صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي في طوكيو

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون على رأس قائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

قال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "محمد صلاح على رأس القائمة التي نضعها في الحسبان للانضمام للمنتخب من الثلاثة الكبار، يورجن كلوب قال إن أمر استدعائه سيتم النظر إليه حال حدوثه، إذَا الموضوع في يد صلاح وناديه".

وأضاف: "سأتخذ القرار النهائي بضم الثلاثي الكبار في شهر يونيو".

وتطرق لحديثه، عن الاستعداد للمرحلة القادمة، قائلًا: "لن ألعب مباريات ودية إلا مع منتخبات تأهلت للأولمبياد، أنا أحتاج أن ألعب مباراتين في شهر مارس وليس مباراة واحدة".

وأوضح: "لدينا عروض لمباراة ودية أمام اليابان وكوريا وعروض في الإمارات، وكلها لن نتحمل تكليفاتها إطلاقًا".

وتابع: "لو وصل لنا أي معلومة عن فيروس الكورونا، نستطيع أن نلعب في إسبانيا والإمارات وليس شرطًا أن نلعب في الصين أو اليابان، وسنتواصل مع وزارة الصحة في حالة السفر لمواجهة اليابان".

وعن انتقال لاعبي الأهلي، عمار حمدي وصلاح محسن لطلائع الجيش والاتحاد السكندري، أبدى رأيه، قائلًا: "سعيد بذلك، لأن بعد بطولة افريقيا بعض اللاعبين لم يشاركوا مع أنديتهم باستمرار وهذا كان يسبب لي قلقًا".

واستطرد: "لا أملك إلا محمود جاد هو الذي يشارك من بين حراس المرمى، محمد صبحي لم يشارك إلا في مباراة واحدة، وعمر رضوان وعمر صلاح لم يشاركا اطلاقًا، وهذا يثير قلقي".

واختتم: "غياب حراس المرمى عن المشاركة يجعلني انتظر إلى شهر يونيو وقتها سأقرر إمكانية ضم حارس من الكبار".