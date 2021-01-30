16 رحلة طيران بين مصر وقطر منذ فتح المجال الجوى بين البلدين

بلغت رحلات الطيران بنهاية الأسبوع الماضى بين مصر وقطر نحو 16 رحلة منذ قرار إلغاء حظر السفر بين البلدين.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى بداية من 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف على خلفية مقاطعة الرباعى العربى «مصر والسعويدة والإمارات والبحرين» لقطر.

ونظمت مصر للطيران 6 رحلات طيران بين مصر وقطر منذ قرار فتح المجال الجوى بين الجانبين ــ تبعا لتصريحات المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.

قال رئيس السلطة لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الخطوط القطرية نظمت 10 رحلات طيران بين قطر ومصر.

منهم 9 رحلات طيران بين قطر ومطار القاهرة ورحلة واحد إلى مطار برج العرب حتى الآن.

وأكد أن حركة الركاب بين الجانبين ضعيفة حتى الآن بسبب انتشار فيرس كورونا الذى أضعف حركة السفر بين الجانبين منذ قرار عودة رحلات الطيران.

وقررت وزارة الطيران فتح المجال الجوى بين مصر وقطر مطلع الشهر الماضى بعد مقاطعة بين البلدين لمدة 3 سنوات.

على صعيد متصل، تمت الموافقة حسب نوير لشركتى «إيركايرو» و«العربية للطيران» على تنظيم رحلات طيران بين مصر وقطر، ورغم ذلك لم تقم كلا من الشركتين بتنظيم رحلات إلى مطار الدوحة نظرا لضعف حركة السفر.